Дума Тольятти внесла поправки в бюджет ради молодежи

На внеочередном заседании гордумы 10 мая были согласованы изменения в городской бюджет, предусматривающие увеличение субсидий из вышестоящих бюджетов и выделение средств из городской казны на предоставление молодым семьям социальных выплат в рамках жилищной программы и финансирование сезонного трудоустройства подростков.

В результате принятых корректировок 148 молодых семей Тольятти получат средства на приобретение жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище». На эти цели выделено порядка 111 с половиной миллионов рублей. Их них более половины – более 71 миллиона рублей – средства бюджета Самарской области, а порядка 39 миллионов – федеральные деньги.

Также выделены средства на ремонт фасадов и благоустройство территорий многоквартирных домов, на проведение капитального ремонта в муниципальных учреждениях отдыха и оздоровления детей, сообщает пресс-служба думы.

Около 10 миллионов рублей из местного бюджета пойдёт на развитие инфраструктуры учреждений отдыха и оздоровления детей. Ещё 3,6 миллиона рублей запланировано потратить по программе организации работы с детьми и молодежью в городском округе Тольятти «Молодежь Тольятти» на обеспечение трудоустройства 789 детей и подростков в возрасте от 14 до 17 лет включительно.

Почти 36,5 миллионов рублей будет направлено на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе, на ремонт фасадов многоквартирных домов.