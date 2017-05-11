Полиция обращается к тольяттинцам, пострадавшим от деятельности двух ООО

Сотрудниками отделения по раскрытию экономических и коррупционных преступлений, совершенных на территории Автозаводского района, отдела ЭБ и ПК У  МВД России по г. Тольятти разыскиваются граждане, пострадавшие от деятельности сотрудников ООО «Волак Тольятти». Офис организации располагался по адресу: г. Тольятти, ул. Фрунзе, 8, офис № 810.

Всем пострадавшим обращаться по телефонам: 93-41-16, 93-45-65, либо в дежурную часть отдела полиции №21 У МВД России по г. Тольятти по адресу: г. Тольятти, ул. Дзержинского, 15.

Также сотрудниками отделения разыскиваются граждане, пострадавшие от деятельности сотрудников ООО «Тольяттинский Консультационный Центр», офис которого располагался по адресу: г. Тольятти, Цветной бульвар, 37.

Всем пострадавшим обращаться по телефонам: 93-41-16, 93-45-65, либо в дежурную часть отдела полиции №22 У МВД России по г. Тольятти по адресу: г. Тольятти, ул. Автостроителей, 55.
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  3. 11.05.2017 14:09 [75] (0)
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