Пятеро игроков и тренер гандбольной «Лады» получили вызов в сборную России

На УТС национальной сборной России, который пройдет с 25 по 31 мая в Новогорске вызваны пятеро игроков и тренер гандбольной «Лады».

По окончании финальной серии чемпионата России с «Ростов-Доном» в расположение главной дружины страны в Подмосковье должны отправиться гандболистки «Лады» Дарья Дмитриева, Ксения Карпачёва, Елизавета Малашенко, Дарья Самохина и Елена Уткина, а также специалист по работе с вратарями тольяттинского клуба Любовь Каляева, сообщает пресс-служба клуба.

Те сборницы, которые 26-27 мая будут задействованы в составах «Ростов-Дона», «Астраханочки», «Звезды» и «Кубани» на «Финале четырех» Кубка России в Ростове-на-Дону, присоединятся к ним 29-го числа. Далее последует выезд до 4 июня на контрольные игры в Турцию.

Главная цель российской сборной – отборочные матчи европейской квалификации чемпионата мира с командой Польши, с которой подопечные Евгения Трефилова сразятся по системе плей-офф: 9 июня дома в Астрахани и 15 июня на выезде в Кошалине. Победитель по сумме двух встреч получит право выступить на ЧМ-2017 в Германии с 1 по 17 декабря.