Более трети россиян занимаются самолечением

Более трети россиян при проблемах со здоровьем занимаются самолечением, 46% обращаются в государственное медучреждение, каждый десятый предпочитает частные платные клиники, а 1% респондентов поправляют здоровье у народных целителей, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Остальные либо пускают все на самотек, либо прибегают к помощи целителей (4% и 1%, соответственно), приводит итоги опроса РИА Новости.

Главными причинами плохого самочувствия россияне чаще всего называют работу и стресс (35%), нехватку денег на лекарства для лечения и профилактики заболеваний (35%), а также экологическую обстановку (32%). При этом, если значимость первого фактора за два года заметно снизилась (с 47% в 2015 году), то материальные трудности стали указывать в качестве причин болезней вдвое чаще (с 17%).

В числе причин болезней респонденты называют также возраст и накопившиеся с годами проблемы, невозможность отдохнуть (28%), вредные привычки и отсутствие спортивной нагрузки (15%), наследственность (14%), работу на вредном производстве или проживание вблизи такого объекта (13%), неправильное питание (13%).

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 23-24 апреля 2017 года среди 1,2 тысячи респондентов методом телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.