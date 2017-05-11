Тольяттинцев приглашают к участию в первенстве Самарской области по велоспорту-шоссе

13 мая в нашем городе пройдет открытый чемпионат и первенство Самарской области по велоспорту-шоссе (критериум). В данный момент ведется прием предварительных заявок, который продлится до 11.05.2017 до 14.00 на эл.адрес: velotol.tgl@mail.ru.

Для участия в соревнованиях необходима оформленная спортивная страховка, медицинский допуск к соревнованиям, наличие шлема и исправного велосипеда, сообщает СДЮСШОР №9 "Велотол".

13.05.2017г. Место старта: Ленинский проспект, г.о. Тольятти

10.00-10.30 - разминка, получение номеров для заранее зарегистрированных участников

10.50 - построение

11.00 - парад открытие

11.10 - старт участников первой группы

1. Дев. 2003-2004 г.р. – 16 кр. * 1,6 км. = 25,6 км.(8п/ф)

2. Юн. 2003-2004 г.р. – 18 кр. * 1,6 км. =28,8 км.(9 п/ф)

3. Дев. 2001-2002 г.р. – 18 кр. * 1,6 км. = 28,8 км.(9 п/ф)

4. Юниорки1999-2000г.р. – 22 кр. * 1,6 км. = 35,2 км. (11 п/ф)

5. ​ Юноши 2001-2002 г.р. – 22 кр. * 1,6 км. = 35,2 км. (11 п/ф)

6. Женщины – 24 кр. * 1,6 км. = 38,4 км. (12п/ф)

7. ​ Юниоры 1999-2000 г.р. – 24 кр. * 1,6 км. = 38,4 км. (12п/ф)

8. Мужчины – 26 кр. * 1,6 км. = 41,6 км. (13п/ф)

Главный судья – Васин А.В., 1К (Тольятти), главный секретарь – Власкина Е.В.,ВК,(Самара), судья на финише – Немазанная Л.Н.,ВК, (Самара).