Для тольяттинцев работает карта раздельного сбора мусора

Гринпис вместе с людьми добивается внедрения удобного раздельного сбора во дворе каждого дома. Но пока этого нет, для тех людей, кто уже собирает мусор раздельно, существует максимально удобный инструмент, позволяющий сдать своё вторсырьё на переработку - карта раздельного сбора мусора RECYCLEMAP.ru. Теперь эта карта доступна и жителям Тольятти.

Пока карта содержит только малую часть пунктов, но каждый житель нашего города может добавить известные ему места и после проверки они также появятся на карте.

Проект в нашем городе в сотрудничестве с Greenpeace развивает магазин Korzina. При этом, участие в нем принимают все неравнодушные тольяттинцы.

«Наш магазин Korzina продает местные эко-продукты, но, к сожалению, сейчас большинство фермеров упаковывают свою продукцию в одноразовую пластиковую упаковку, - рассказывает координатор проекта в Тольятти, Владимир Игнатьев. - С самого начала своей работы мы стараемся убеждать наших поставщиков переходить на стеклянную оборотную тару, и даже поначалу снабжали молочную ферму собственными стеклобутылками. Но сейчас в наше «пластиковое» время упако вывать в стекло очень сложно и экономически невыгодно, ведь стеклянная тара в несколько раз дороже. Чтобы был экономический эффект, нужно чтобы стекло оборачивалось несколько раз. А инфраструктура по приему стекла у нас практически не работает. Мы считаем, что именно производители и торговые компании создают больше всего мусора, продавая пластиковые пакеты и упаковку в огромных количествах, и понимаем свою ответственность. Поэтому, мы вместе с организацией Greenpeace запустили в нашем городе карту recyclemap.ru».

Это самый удобный ресурс, для тех, кто хочет видеть меньше мусора вокруг себя и желает сдавать отходы на вторичную переработку.

«Сегодня только конечные потребители, то есть мы с вами, можем в разы уменьшить количество больших и маленьких свалок городе, возрождая культуру повторного использования материалов (как это, кстати, происходит во всем цивилизованном мире, где уже давно используют многоразовые хозяйс твенные сумки вместо одноразовых пакетов), - говорит Владимир Игнатьев. - А ведь есть еще и опасные отходы, такие как ртутные лампы и батарейки. Что с ними происходит после использования - даже представить страшно. Мы за чистый город! Давайте вместе сделаем его таким».

Важно добавить, что проект recyclemap.ru существует только благодаря работе неравнодушных волонтеров. Эта хорошая возможность повлиять на ситуацию с мусором в своем доме или своем дворе. От действий граждан в прямом смысле зависит чистота вокруг.

Для тольяттинцев, которые хотят принять участие в развитии этого проекта, предусмотрена такая возможность - на сайте проекта каждый может подать заявку и стать волонтером-модератором карты.