Для тольяттинцев построят 17 новых спортплощадок

В Тольятти в этом году пройдет очередной этап строительства универсальных спортивных площадок. Двенадцать кортов построят на территории общеобразовательных школ, а пять в местах общего пользования.

Стоимость каждой площадки - 5 миллионов рублей, а делать их будут в рамках программы «Пять шагов благоустройства», сообщили сегодня в администрации Тольятти.

По программе благоустройства предполагалось выделить из городского бюджета по 10 миллионов рублей на каждый избирательный округ. Часть этих средств решено направить на строительство спортплощадок. А затем, когда работа будет выполнена, областной бюджет компенсирует данные затраты.

Глава городского округа Сергей Анташев добавил, что в городе есть немало нерешенных вопросов, на которые тоже нужны деньги. И, скорее всего, компенсацию, когда она поступит в город, будут распределять в соответствии с приоритетами. Где деньги будут на тот момент нужнее, туда и направят. Но о чаяниях людей тоже не забудут.

«Мы дополнительно получили на внутриквартальные дороги 250 млн. рублей. И они будут потрачены, в том числе на те замечания, которые в большинстве своем указаны в наказах от жителей. Большинство их как раз касается внутриквартальных дорог», — заверил Сергей Александрович.

Фото: "Городские ведомости"