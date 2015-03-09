Статистика: население Самарской области нищает

В Приволжском федеральном округе в 2016 году по сравнению с 2015 годом доля жителей, живущих за чертой бедности, увеличилась в 10-ти регионах из 14-ти. Наибольший рост произошёл в Пермском крае (на 2,2%) и Самарской области (на 2,1%). Антилидерами в округе по доле бедного населения являются Марий Эл и Чувашия, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные Чувашстата.

В Оренбургской, Пензенской и Саратовской областях за год число бедных выросло на 0,7%, в Ульяновской области — на 0,6%, в Татарии — на 0,3%, в Нижегородской области — на 0,1%.

В Удмуртии доля бедного населения сохранилась на уровне 2015 года. В трёх регионах стали жить лучше: в Мордовии численность живущих за чертой бедности сократилась на 0,8%, в Башкирии — на 0,4%, в Марий Эл — на 0,15.

Что касается доли жителей с доходами ниже величины прожиточного минимума (в расчёте от общей численности населения региона), то антилидерами являются Марий Эл (23,2%), Чувашия (18,8%) и Мордовия (18,7%). Далее идут Саратовская область (17,6%), Кировская область (16%), Ульяновская и Самарская области (15,4%). Меньше всего бедных в Татарии (7,5%) и Нижегородской области (9,7%).