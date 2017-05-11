В Тольятти проходит акция «Сбавь скорость!#Сохрани жизнь!»

Педагоги, воспитанники и «Родительский патруль» детского сада № 46 «Игрушка» вместе с сотрудниками ГИБДД У МВД России по г. Тольятти вышли на улицу с плакатами, рисунками и листовками, с целью привлечения внимания участников дорожного движения к проблемам безопасности на дорогах.

Юные пешеходы в близлежайших дворах Центрального района вручали водителям и пешеходам свои рисунки и листовки с призывами соблюдения Правил дорожного движения, обращались к взрослым с просьбой не оставаться равнодушными, показывать детям пример культурного уважительного отношения друг к другу.

Организация проводимых профилактических мероприятий направлена, прежде всего, на снижение дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков, отметили в Отделе ГИБДД У МВД России по г.Тольятти и выразили надежду, что подобные мероприятия привлекут внимание жителей нашего города и на тольяттинских дорогах станет меньше аварий.
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  3. 11.05.2017 18:59 [116] (0)
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