Вратарь Илья Ежов покинул «Ладу»

Голкипер тольяттинской «Лады» Илья Ежов подписал контракт с «Нефтехимиком», сообщает пресс-служба клуба из Нижнекамска.

Срок действия соглашения Ежова с «Ладой» истек 30 апреля. Как сообщалось ранее Ежов не рассматривал вариант продления контракта с тольяттинской командой. В его услугах были заинтересованы несколько клубов КХЛ, но ближе всех находился «Нефтехимик».

В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2016/17 Илья Ежов одержал 14 побед в 50 матчах за "Ладу". Коэффициент надежности голкипера составил 2.61, а процент отраженных бросков - 91,9%, три матча Ежов отыграл "на ноль".