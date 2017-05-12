Вратарь Илья Ежов покинул «Ладу»

Голкипер тольяттинской «Лады» Илья Ежов подписал контракт с «Нефтехимиком», сообщает пресс-служба клуба из Нижнекамска.

Срок действия соглашения Ежова с «Ладой» истек 30 апреля. Как сообщалось ранее Ежов не рассматривал вариант продления контракта с тольяттинской командой. В его услугах были заинтересованы несколько клубов КХЛ, но ближе всех находился «Нефтехимик».

В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2016/17 Илья Ежов одержал 14 побед в 50 матчах за "Ладу". Коэффициент надежности голкипера составил 2.61, а процент отраженных бросков - 91,9%, три матча Ежов отыграл "на ноль".
  1. Спорт
  2. TLT.ru
  3. 12.05.2017 07:02 [151] (0)
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