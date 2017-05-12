В Самарской области задержан иностранец, торговавший людьми

В ходе проверки прокуратурой ООО «Техпром Поволжья», расположенного в Чапаевске, был выявлен и задержан 45-летний гражданин Республики Узбекистан, находящийся в международном розыске за совершение преступления, предусмотренного п.п. «б,ж,з,е» ч. 2 ст. 135 УК Республики Узбекистан (торговля людьми, совершенная в отношении двух и более лиц, сопряженная с их перемещением через государственную границу Республики Узбекистан, с изъятием документов, удостоверяющих личность).

По результатам рассмотрения постановления прокурора Чапаевска, на основании ст. 61 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993 Чапаевским городским судом в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до решения вопроса о его экстрадиции в Республику Узбекистан, сообщает прокуратура Самарской области.