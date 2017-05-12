Божественную музыку Моцарта исполнит и продирижирует ярчайший музыкант современности

В воскресенье, 14 мая в 18.00, Тольяттинская филармония приглашает на закрытие абонемента «Парад дирижеров».

На этот раз дирижировать симфоническим оркестром филармониии будет ярчайший музыкант современности Максим Емельянычев. Он же выступит в качестве солиста-пианиста.

Вечер 14 мая будет посвящен божественной музыке Вольфганга Амадея Моцарта. Прозвучат самая популярная его симфония – симфония № 40 соль минор, концерт № 25 для фортепиано с оркестром (в котором Максим Емельянычев выступит как солист-пианист и дирижер одновременно) и увертюра к опере «Похищение из сераля».

Максима Емельянычева тольяттинцы узнали и полюбили давно. Он неоднократно выступал в рамках Международного фестиваля искусств «Классика OPEN FEST» как дирижер Молодежного симфонического оркестра Поволжья, а также в качестве пианиста и клавесиниста – участника камерных программ фестиваля.

Максим Емельянычев родился в 1988 году в семье музыкантов. Начальное музыкальное образование получил в Нижегородской хоровой капелле мальчиков. В 2006 окончил Нижегородский музыкальный колледж им. М.А. Балакирева по классу фортепиано (профессор Валерий Старынин) и по классу дирижирования (профессор Александр Скульский). Продолжил образование как дирижер в Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского (класс профессора, народного артиста СССР Геннадия Рождественского). Увлеченный музыкой барокко и ренессанса, изучал игру на клавесине и хаммерклавире под руководством Марии Успенской.

Лауреат многих международных конкурсов, в том числе конкурса пианистов-дирижеров им. Бюлова (2012, Германия), конкурса клавесинистов в Брюгге (2010, Бельгия), конкурса клавесинистов им. Волконского (2010, Москва).

За дирижёрский пульт впервые встал в возрасте 12 лет. Сотрудничает с такими коллективами, как оркестр театра «Геликон-опера», симфонический оркестр «Новая Россия», Государственный академический камерный оркестр России, Московский камерный оркестр Musica Viva, «Солисты Нижнего Новгорода», Sinfonietta Sofia, Академический симфонический оркестр Нижегородской филармонии, оркестр MusicAeterna, Sinfonia Varsovia, Национальный филармонический оркестр России. Создатель и руководитель молодёжного камерного оркестра Veritas.

За последние три года его творческая карьера получила необыкновенный взлет. Сначала он единственный из всей команды художественого руководителя и главного дирижера Пермского театра оперы и балета, харизматичного Теодора Курентзиса был удостоен «Золотой Маски» за партию хаммерклавира в постановке «Свадьбы Фигаро». Затем стал записываться для крупнейших мировых лейблов Decca и Sony.

В октябре 2015 года фирма Decca выпустила диск Arie Napoletane контратенора Макса Эмануэля Ценчича с оркестром Il Pomo d’Oro, в записи которого Максим Емельянычев принял участие в качестве клавесиниста и дирижёра. Концертный тур с этой программой прошёл в Нью-Йорке, Мюнхене, Лондоне, Париже, Лионе, Берне, Турине, Севилье, Стамбуле и Москве.

В 2016-м Максим Емельянычев был удостоен главной немецкой музыкальной премии ECHO Klassik, а на Sony Music вышел совместный диск Максима с Рикардо Минаси со скрипичными сонатами Моцарта.

Максим сейчас чаще выступает за рубежом, чем в России. Однако тольяттинским слушателям необычайно повезло – 14 мая им представится редкая возможность соприкоснуться с творчеством талантливого музыканта через его прочтение музыки великого Моцарта.

Встретимся в филармонии!

Заказ билетов по телефону 222-600 и на сайте www.filarman.ru.

Возрастное ограничение: 6+