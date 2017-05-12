В России предлагают выплачивать субсидии на покупку лекарств

Зампред фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Олег Нилов намерен в пятницу внести в нижнюю палату российского парламента законопроект, который предлагает выплачивать гражданам субсидии на покупку лекарств, сообщают РИА Новости.

Субсидии на оплату жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств предоставляются гражданину в случае, если его расходы на их оплату… превышают 10 % его совокупного дохода от трудовой, предпринимательской и иной деятельности, говорится в проекте закона. Субсидии предоставляются органом исполнительной власти региона РФ или уполномоченным им учреждением гражданам на основании заявлений.

"Субсидии перечисляются гражданам до сроков, установленных для приема жизненно необходимых лекарств в соответствии с врачебным назначением. В случае если гражданин приобрел жизненно необходимые лекарства за свой счет, субсидия выплачивается в порядке компенсации понесенных расходов в размере, установленном законопроектом" – поясняет Нилов в сопроводительной записке.

По задумке депутата, регионы-доноры самостоятельно смогут обеспечить выплату субсидий, дотационные регионы будут получать средства для выплат из федерального бюджета путем межбюджетных трансфертов, таким образом, новый вид социальной поддержки будет гарантированно обеспечен по большей части средствами федерального бюджета.