Тольяттинец в маске отобрал дневную выручку у продавца торговой точки

В дежурную часть полиции обратился 69-летний владелец торгового павильона на улице Гидротехнической. Заявитель сообщил, что на его магазин совершено разбойное нападение.

Прибыв на место, полицейские опросили потерпевшую - продавца торговой точки. Женщина рассказала, что в магазин вошел мужчина, лицо которого закрывала черная маска. Используя в качестве оружия предмет, похожий на нож, злоумышленник потребовал выдать имеющиеся в кассе деньги. Женщина отдала дневную выручку в размере 18000 рублей, после чего преступник скрылся.

Потерпевшая подробно описала внешность нападавшего. Ориентировка на злоумышленника была передана всем наружным нарядам полиции. За совершение разбойного нападения оперативники задержали ранее судимого за незаконный оборот наркотиков нигде не работающего тольяттинца 1986 года рождения. Мужчина признался в содеянном и объяснил свой поступок необходимостью денежных средств.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам разбоя. Предполагаемое орудие преступления – нож, изъят и приобщен к материалам дела, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.