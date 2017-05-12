Тольяттинский художественный музей готовится к «Кофейной ночи»

Кофе – проверенный источник вдохновения. Благодаря этому ароматному напитку созданы многие бессмертные произведения искусства. Считается, что первым произведением искусства, посвященным кофе, стала "Кофейная кантата" Иоганна Себастьяна Баха. Бах написал это шуточное музыкальное произведение в 1734 году, по заказу кофейной Циммермана в Лейпциге. Оноре де Бальзак, титан всемирной литературы и автор «Человеческой комедии», откровенно признавался - «После чашки кофе всё вспыхивает, мысли теснятся, как батальоны великой армии на поле битвы».

Кофе давно стал неотъемлемой частью наших дней, и многие из нас не представляют себе и дня без этого любимого напитка. Миллионы людей начинают свой день с чашечки кофе. С молоком, с сахаром, с холодной водой, с лимоном и даже с солью и перцем. Его необыкновенный вкус и аромат порождает настоящую Кофеманию. Кофе - это больше, чем напиток. На протяжении долгой истории своего существования кофе стал определенным символом. Его необыкновенные запах, цвет и вкус, порой пробуждают в нас давно забытые воспоминания о приятных и значимых моментах нашей жизни.

Тольяттинский художественный музей приглашает жителей и гостей города на особенную «Кофейную ночь», где царит одна общая тема – кофейная. Проспать это яркое и неповторимое событие никак нельзя!

В эту ночь пространство музея волшебным образом преобразится: вас ждут великолепные выступления, конкурсы с призами, аквагрим, просмотр короткометражных фильмов, фотозона и конечно же кофе, чей аромат будет встречать наших гостей буквально с порога музея. Помимо выставки художников Поволжья «Кофемания», вы увидите спектакль от театра «Секрет», порадуетесь талантам студентов музыкального колледжа, вас поразит шоу световых картин, а также поучаствуете в мастер-классе по историческому танцу от студии «Филира» и многое-многое другое.

Программа мероприятия:

18.00 – 18.30 - Конкурс рисунков на асфальте «Самый красивый тортик – лучший десерт для кофе» для взрослых и детей с розыгрышем сладкого приза от партнера мероприятия компании «Coffee Like Тольятти»;

18.00 –18.30 - «Весенние мелодии» - концерт студентов эстрадного отделения Тольяттинского музыкального колледжа им. Р.К.Щедрина;

18.30 – 18.45 - Награждение победителей конкурса рисунков на асфальте «Самый красивый тортик – лучший десерт для кофе»;

18.30- 20.00 - Интерактивная игровая программа для взрослых и детей с призами от магазина настольных игр «Знаем. Играем»;

18.45 – 19.45 - Театральное представление театра «Секрет» ДК Тольятти;

20.00 - 20.30 - «Путешествие в XIX век» - мастер-класс от студии исторического танца «Филира»;

20.30 – 21.10 – Большая экскурсия по выставке «Кофемания»;

20.30 – 21.10 – Мастер-класс «Кофейные мотивы» – рисунок кофе с элементами зентангла;

20.30 - 21.10 - Интерактивная программа для детей. Теневой театр «Сказка о благородном рыцаре, прекрасной принцессе и чашке кофе»;

21.10 - 21.30.- «Кофейные сказки». Анимация с удивительными историями о кофе и с кофейным ароматом от Кати Чохели;

21.35 – 22.10 - Викторина «В поисках шедевра» с розыгрышем призов;

22.10 – 22.30 - Шоу световых картин «LIGHT»;

22.30 - 22.45 - Розыгрыш лотереи от ТХМ «Твоя счастливая брошка»;

22.35 – 23.15 – Мастер-класс «Кофейные мотивы» – рисунок кофе с элементами зентангла;

22.35 – 23.15 - Интерактивная программа для детей. Теневой театр «Сказка о благородном рыцаре, прекрасной принцессе и чашке кофе»;

23.15 - 23-30 - Танец в стиле трайбл фьюжн от студии "RosMarine";

23.35 – 23.50 - Tribal Light Show - слияние загадочного танца трайбл фьюжн и завораживающего светового перфоманса от "RosMarine" и "Wasabi";

23.55 – 1.00 - «Кофемания в действии» - просмотр серии короткометражек «Кофе и сигареты» от режиссера Джима Джармуша.

На протяжении всего вечера:

Тольяттинский уличный театр "Барселона" создаст волшебную атмосферу праздника;

Поучаствуете во всероссийском флешмобе «Я – экскурсовод»;

Сможете выбрать свою счастливую брошку hand-made для участия в розыгрыше лотереи от художественного музея;

Сможете дополнить ваш образ с помощью аквагрима и михенди;

Узнаете свою судьбу по кофейной гуще;

Сможете увидеть загадочный видеоарт от современных сербских художников;

Фотосессия в комнате писателя - «Ночь, кофе, вдохновение»;

Для вас весь вечер кофе и сладости от партнера мероприятия компании «Coffee like Тольятти».

Стоимость билета на мероприятие - 200 рублей, детский – 100 рублей (до 5 лет - бесплатно).

Время проведения: 20 мая с 18.00 до 1.00. Адрес: б-р Ленина, 22. Возраст: 0+.