На СТК им. Анатолия Степанова появится фан-сектор

В юбилейном гаревом сезоне 2017 года на СТК им. Анатолия Степанова будет организован фан-сектор, сообщили в СК «Мега-Лада».

В связи с 50-летием тольяттинского спидвея, на многотысячных трибунах СТК им. Анатолия Степанова все лето будут чествовать ветеранов, легенд и мастеров мотоциклетного спорта нашего города и региона. Не останутся в стороне успехи подрастающего поколения и действующих гонщиков «Мега-Лады». И конечно, в год 50-летия спидвея тольяттинская мотодружина уделит особое внимание своим самым преданным почитателям — болельщикам и поклонникам «Мега-Лады», которые поддерживали любимый клуб на всех этапах его становления и продолжают оставаться для своей команды самыми верными друзьями, соратниками и движущей силой, ради которой и для которой работают спортсмены и весь сплоченный «мегаладовский» коллектив.

Первый сюрприз для болельщиков не заставит себя долго ждать. 25 мая, когда гонкой командного чемпионата России между «Мега-Ладой» и «Востоком» в Тольятти официально дадут старт юбилейному спидвейному сезону, на СТК им. Анатолия Степанова откроется фан-сектор. Организовать его планируется на восточной трибуне стадиона по соседству с зоной закрытого парка, чтобы истинные фанаты и поклонники «Мега-Лады» могли оказаться максимально близко к спортсменам, за которых болеют и ради которых приходят на спидвей.

Спортивный клуб «Мега-Лада» поздравляет всех болельщиков со скорым началом нового гаревого сезона и приглашает самых ярких, активных и позитивных любителей мотоспорта занимать места в новом фан-секторе на восточной трибуне. Берите друзей, приходите целыми семьями! Посетителей фан-сектора ждут подарки и призы в течение всего сезона, а также увлекательные флеш-мобы и другие массовые акции.

Хотите узнать, как стать главными фанатами «Мега-Лады»? Звоните: +7 (917) 168-12-00. Торопитесь! Количество мест ограничено!