Тольяттинцев приглашают на «Большую игру»

Ежегодный массовый мини-футбольный турнир «Большая игра-2017» будет проходить с 16 мая по 25 июня.

В «Большой игре» участвуют сотни команд любителей футбола, сформированных по свободному принципу и разделенные на 4 возрастные группы, – мальчики 10-11 лет (категория «Дебют»), юноши 12-13 лет (категория «Надежда»), юноши 14-15 лет (категория «Юниор») и взрослые участники 16 лет и старше.

В Тольятти подготовлено 15 спортивно-игровых объектов – 9 в Автозаводском районе, по 3 – в Центральном и Комсомольском районах. На каждом из них будут проводиться 5 самостоятельных кубковых этапов по олимпийской системе. Команда, выигравшая все матчи «на вылет», объявляется победителем этапа. Всем командам-участницам начисляются зачетные кубковые очки, возрастающие от этапа к этапу. Сумма результатов выступлений определяет итоговое место команды в кубковом зачете, сообщает АСМ «СПОРТИКО».

Для каждой группы участников «Большой игры-2017» установлен свой игровой день недели. Для мальчиков из категорий «Дебют» и «Надежда» – это вторник, для юношей из группы «Юниор» и взрослых из группы «Престиж» - четверг. Соответственно, во вторник, 16 мая и в четверг, 18 мая, команды-участницы сыграют первый этап. По всем вопросам можно звонить организаторам по телефонам 28-10-13 и 28-10-80.

Турнир «Большая игра» является весьма демократичным, ведь каждый игровой день соперники начинают с нуля, а, благодаря жребию, даже более слабые команды получают шанс побороться за призовые места. Дополнительным удобством является то, что заявки принимаются на каждом из объектов проведения за полчаса до начала этапа.

Финальные игры с участием команд-победительниц предварительных турниров пройдут 24-25 июня на городском стадионе «Спутник».