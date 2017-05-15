В Тольятти директор мелиоративной компании получил 1,5 года тюрьмы за мошенничество

В Тольятти было возбуждено уголовное дело в отношении директора филиала компании, задействованной в сфере сельскохозяйственных работ. Он обвинялся в мошенничестве.

По версии следствия, 61-летний житель Хрящевки, используя свое служебное положение, заключил заведомо подложный договор на предоставление услуг в сфере мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения и предоставил в бухгалтерию компании фиктивные письма, по которым в дальнейшем были перечислены денежные средства в сумме 1 550 000 рублей на расчетные счета фирм-однодневок.

Результаты собранных сотрудниками органов внутренних дел улик и доказательств дали основание предъявить подозреваемому обвинение и направить материалы уголовного дела в суд.

Приговором Центрального районного суда г.Тольятти мужчина признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщили в облГлавке. В настоящее время приговор вступил в законную силу.