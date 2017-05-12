Тольяттинец похитил у матери телефон, чтобы украсть деньги с ее карты

58-летняя тольяттинка сообщила полицейским о том, что ее сын похитил у нее сотовый телефон стоимостью 500 рублей, с помощью которого в этот же день через мобильное приложение перевел с банковской карты заявительницы 4000 рублей.

В данный момент женщина проходит лечение в одной из городских больниц, где ее и навестил ведущий асоциальный образ жизни 35-летний сын. После его ухода мобильный телефон пропал.

Стражи правопорядка установили возможное местонахождение подозреваемого и задержали его в квартире друга. Во время опроса он сообщил правоохранителям, что по средствам похищенного у матери телефона снял деньги через мобильное приложение, а сам девайс сдал в ломбард. Вырученные деньги мужчина потратил на личные нужды.

По данным правоохранителей, подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления имущественного характера, сообщает облГлавк.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам грабежа., он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В настоящее время мобильное устройство изъято и возвращено законной владелице.