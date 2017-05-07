В Тольятти объявлено штормовое предупреждение из-за ветра

По информации ЕДДС Тольятти, в пятницу, 12 мая, во второй половине дня в городе ожидается усиление южного и юго-западного ветра с порывами до 17 м/с. Такие погодные условия сохранятся до конца дня.

В администрации напоминают жителям о том, что при сильном ветре рекомендуется:

- Плотно закрыть окна домов, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

-. На улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач.

- Автомобиль поставить в гараж. Если нет такой возможности, машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций и рекламных щитов.