В Тольятти объявлено штормовое предупреждение из-за ветра

По информации ЕДДС Тольятти, в пятницу, 12 мая, во второй половине дня в городе ожидается усиление южного и юго-западного ветра с порывами до 17 м/с. Такие погодные условия сохранятся до конца дня.

В администрации напоминают жителям о том, что при сильном ветре рекомендуется:

- Плотно закрыть окна домов, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

-. На улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач.

- Автомобиль поставить в гараж. Если нет такой возможности, машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций и рекламных щитов.
  1. Город
  2. TLT.ru
  3. 12.05.2017 13:45 [201] (0)
  4. версия для печати
...
...

© 1997-2015, TLT.ru
При полном или частичном цитировании материалов, ссылка на TLT.ru обязательна.
Для Интернет-изданий - гиперссылка на TLT.ru
Все материалы данного информационного портала, не предназначены к посмотру лицами не достигшими возраста 16 лет.

Телефон: 770-757
Редакция: reporter@tlt.ru
Отдел рекламы: reklama@tlt.ru

 Яндекс.Метрика Индекс цитирования
Система Orphus