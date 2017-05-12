Участились случаи нападения ворон на тольяттинцев

Тольяттинские спасатели отработали аналогичный вызов, который был получен от заведующей д\с "Березка" в Центральном районе. Для безопасности детей, спасателям пришлось эвакуировать воронье гнездо, расположенное на дереве у детской площадке, сообщает руководитель ЦГЗ Андрей Дербенев.

Прохожие могут быть атакованы воронами, случайно оказавшись вблизи деревьев с гнездами. Так же птицы агрессивно себя ведут, защищая птенцов, которые при падении оказываются в траве.

Надо отметить, что пернатые могут нанести серьезные травмы даже взрослому человеку. Зона атаки птиц от гнезда или птенца как правило составляет около 15-20 метров.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 12.05.2017 14:08 [93] (0)
  4. версия для печати
...

© 1997-2015, TLT.ru
При полном или частичном цитировании материалов, ссылка на TLT.ru обязательна.
Для Интернет-изданий - гиперссылка на TLT.ru
Все материалы данного информационного портала, не предназначены к посмотру лицами не достигшими возраста 16 лет.

Телефон: 770-757
Редакция: reporter@tlt.ru
Отдел рекламы: reklama@tlt.ru

 Яндекс.Метрика Индекс цитирования
Система Orphus