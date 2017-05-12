Состоялось заседание комиссии по присвоению звания «Почётный гражданин г.о. Тольятти»

В городской думе 12 мая состоялось заседание общественной комиссии по предварительному рассмотрению ходатайств о присвоении звания «Почётный гражданин городского округа Тольятти».

Как сообщает пресс-служба гордумы, члены комиссии решили рекомендовать депутатам присвоить звание Галине Горб – врачу-кардиологу больницы имени В.В. Баныкина.

В этом году на рассмотрение поступило 5 кандидатур. В ходе тайного голосования большинство голосов членов комиссии было отдано в пользу кандидатуры Галины Горб.

Решение о присвоении звания «Почётный гражданин городского округа Тольятти» будет приниматься депутатами на заседании Думы.

Справка:

Галина Горб 1940 года рождения. Общий трудовой стаж Галины Ивановны составляет 53 года, из них более 49 лет она работает врачом-кардиологом, а ныне заведующей кардиологическим отделением, в «Тольяттинской городской клинической больнице № 2 имени В.В. Баныкина». Имеет множество наград. Является членом ассоциации врачей кардиологов Самарской области. Ей присвоено почетное звание «Отличник здравоохранения» и звание «Заслуженный врач РСФСР».

Фото: Дума Тольятти