В двух районах Тольятти отключения горячей воды начнутся с 22 мая

Традиционные гидравлические испытания тепловых сетей от ТЭЦ ВАЗа и Тольяттинской ТЭЦ пройдут в период с 22 по 26 мая. В этой связи будет временно приостановлена подача горячего водоснабжения для потребителей Центрального и Автозаводского районов Тольятти.

Период проведения испытаний определен с учетом неблагоприятного прогноза погоды на ближайшую неделю и согласован с администрацией Тольятти, сообщает областной филиал ПАО «Т Плюс».

Гидравлические испытания, проводимые после окончания отопительного сезона, позволяют определить «слабые» участки теплосетей, нуждающиеся в первоочередной перекладке, и своевременно скорректировать летнюю ремонтную кампанию.

В ходе опрессовок теплотрассы будут испытываться повышенным давлением теплоносителя. В связи с этим специалисты Территориального управления по теплоснабжению г.Тольятти просят горожан соблюдать меры предосторожности: в период проведения испытаний по возможности не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки, а также рядом с тепловыми камерами. Кроме того, не рекомендуется оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобильный транспорт и прочее имущество.

Обо всех обнаруженных повреждениях просьба сообщать в диспетчерскую службу ТУТС г.Тольятти по телефону (8482) 28-33-22.

Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с коммунальными организациями после устранения выявленных повреждений. ТУТС г.Тольятти приносит извинения жителям города за доставленные неудобства.