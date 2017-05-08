ТОР «Тольятти» официально пополнилась новыми резидентами

Сегодня в администрации Тольятти состоялось торжественное подписание трехстороннего соглашения с новыми резидентами территории опережающего развития ООО «ТОР ТЗПО» и ООО СП «Граниферт».

Во время подписания соглашения глава Тольятти Сергей Анташев поблагодарил предприятия за инициативу и поздравил руководителей компаний с приобретением нового статуса.

«ТОР для Тольятти – стратегический проект, который позволит диверсифицировать экономику и привлечь в наш город новые предприятия, - отметил Анташев. - Результат, которого мы хотим достичь, - это, прежде всего, создание новых рабочих мест. Первые месяцы работы показали, что взят неплохой темп, динамика положительная, надо ее сохранить и, желательно, увеличить».

На мероприятии и.о. министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Михаил Жданов сообщил, что на сегодняшний день отобрано пять резидентов ТОР, общая сумма инвестиций на всем протяжении реализации проектов ожидается на уровне 2,5 млрд рублей, количество созданных рабочих мест – более 650. Что касается 2017 года, то все пять резидентов дадут 163 рабочих места.

В этом году планируется привлечь еще не менее 20 инвесторов, поделился планами руководитель департамента экономического развития администрации Тольятти Дмитрий Богданов.

Напомним, 27 апреля ТОР «Тольятти» пополнилась сразу тремя компаниями. Комиссия по рассмотрению заявок от претендентов приняла положительное решение в отношении ООО «Металлист-Тольятти», ООО «ТОР ТЗПО» и ООО СП «Граниферт». Ранее этот статус получили ООО «АКОМ Индастриал» и ООО «БИА».