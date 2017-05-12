Сбербанк вновь снизил ставки по ипотеке

Вопрос о собственном жилье можно решить разными способами. Но наиболее популярным и актуальным остается ипотечный кредит. Сегодня в Сбербанке действуют новые условия на приобретение готового и вторичного жилья, а также специальные программы, позволяющие упростить оформление недвижимости и снизить кредитную ставку.

Теперь минимальная ставка на приобретение квартиры в новостройке установлена на уровне от 10,4%. Такая возможность доступна клиентам, которые воспользовались сервисом «Электронная регистрация права собственности в Росреестре». Благодаря сервису покупателям новых квартир не нужно посещать Росреестр или МФЦ для регистрации договора с застройщиком. Время, необходимое для оформления документов сокращается до 5-7 дней.

При покупки квартиры без использования «Электронной регистрации» ставка выше на 0,5% — от 10,9%.

Также Сбербанк совместно с партнерами-застройщиками запустил специальную акцию, по условиям которой ставки на приобретение квартиры в новостройках дополнительно снижены на 2%. В этом случае новое жилья можно приобрести со ставкой от 8,9%, при использовании «Электронной регистрации» — от 8,4%.

С полным списком застройщиков, участвующих в акции можно на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечные кредиты» — «Акция на новостройки».

Снижение ставок коснулось и вторичного жилья. Так, в рамках акции для молодых семей и с использованием «Электронной регистрации» минимальная ставка начинается от 10,25%.

В пресс-службе Поволжского банка отмечают, что снижение ставок и специальные акции обеспечили высокую востребованность кредитов на жилье — почти 60% ипотечных займов в Поволжье выдано Сбербанком.

Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.