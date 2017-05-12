Некоторые тольяттинцы могут оплатить задолженность за тепло без уплаты пени

ОАО «ЭнергосбыТ Плюс Самара» объявляет мораторий на начисление пени и штрафных санкций в случае полного погашения задолженности за тепловую энергию в течение мая-июня 2017 года, а также предоставляет должникам возможность заключить соглашение о реструктуризации долга, при условии полной оплаты текущего потребления энергоресурсов.

В рамках акции «Весна – тают пени» физические лица до 1 июля 2017 года могут рассчитаться по долгам за тепловую энергию с освобождением от уплаты пеней, а также реструктурировать свою задолженность на срок до 3-х месяцев путем подписания соглашения.

Участниками акции могут стать жители Самары, Тольятти и Новокуйбышевска, имеющие прямые договоры с ресурсоснабжающей организацией.

На сегодняшний день задолженность бытовых потребителей в Тольятти превысила свыше 4 млн. рублей.

Всего задолженность потребителей Самарского региона перед филиалом «Самарский» «Т Плюс» составляет порядка 10 млрд. рублей.

Для получения льготных условий погашения задолженности и оформления индивидуальной схемы реструктуризации долга потребители могут обращаться по телефонам: в Самаре – (846) 279-69-60, 279-69-52; в Тольятти – (8482) 71-91-62, 71-92-91; в Новокуйбышевске – (84635) 9-31-58.