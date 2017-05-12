В мае и июне на улице Карла Маркса перекроют движение

В связи с ремонтом дорог, на отдельных участках города временно будет перекрыто движение для транспортных средств, сообщили в администрации Тольятти.

- С 22 мая по 8 июня будет круглосуточно перекрыт участок дороги по ул. Карла Маркса (от ул. М. Горького до ул. Комсомольская).

- С 24 по 31 мая ремонт пройдет от ул. М. Горького до ул. Чапаева.

- С 9 по 25 июня работы продолжатся на участке от ул. Комсомольской до Молодежного б-ра.

На период ремонта изменяются схемы автобусных маршрутов:

С 22 мая по 08 июня и с 09 по 25 июня движение автобусов № 73, №91, №93к, №96, №108 будет осуществляться от ул. Гагарина по ул. Ленина – ул. М. Горького – ул. К. Маркса и далее по существующим схемам в прямом и обратном направлениях со всеми имеющимися остановками. Автобусы № 22 будут двигаться по ул. Гагарина – ул. Ленина – ул. Мичурина и далее по обычному маршруту. Автобусы № 142 проедут по ул. М. Горького – ул. Ленина – б-р Молодежный – ул. К. Маркса и далее по прежней схеме.

В период с 24 по 31 мая движение автобусов № 73 в направлении Автозаводского района будет осуществляться по ул. Гагарина – ул. Ленина – ул. М. Горького – ул. К. Маркса и далее по существующей схеме со всеми имеющимися остановками; в обратном направлении – от Автозаводского шоссе по б-ру 50 лет Октября – ул. Ленина – ул. Гагарина – ул. К. Маркса и далее по обычному маршруту. Движение автобусов №91, №93к, №96, №108 в направлении Автозаводского района будет осуществляться по ул. Гагарина – ул. Ленина – ул. М. Горького – ул. К. Маркса и далее по прежней схеме; в обратном направлении – от Автозаводского шоссе по ул. Лесная – ул. М. Горького – ул. Ленина – ул. Гагарина ул. К. Маркса и далее по существующим схемам со всеми имеющимися остановками.

Автобусы № 22 в направлении Автозаводского района будут двигаться по ул. Гагарина – ул. Ленина – ул. Мичурина и далее по существующей схеме; в обратном направлении – от ул. Мичурина по ул. Ленина – ул. Гагарина – ул. К. Маркса и далее по прежнему маршруту.

Движение автобусов № 142 будет осуществляться от ул. Новозаводская по ул. М. Горького – ул. Ленина – б-р Молодежный – ул. К. Маркса и далее по существующей схеме со всеми имеющимися остановками.

Движение автобусов № 211 в направлении ТРЦ «Парк Хаус» будут следовать по существующей схеме, в обратном направлении от Автозаводского шоссе по б-ру 50 лет Октября – ул. Ленина – ул. Победы и далее по обычному маршруту.