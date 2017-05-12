В День города в Тольятти состоится «Фестиваль семейного творчества»

4 июня в День города в Тольятти будет проводиться «Фестиваль семейного творчества» – это отличная возможность для родителей и детей проявить свои творческие таланты и весело провести время с семьёй.

Организаторами фестиваля являются Департамент образования администрации г.о. Тольятти совместно с Городским Родительским Собранием и МБОУ ДО «Диалог».

К участию приглашаются творческие семьи с детьми; семейно-творческие коллективы (многосемейные/семейные династии) от различных учреждений и организаций культуры Тольятти, а также самостоятельные семейно-творческие группы.

У Вас есть возможность проявить себя в таких видах творчества, как декоративно-прикладное; вокально-инструментальное; хореография; эстрада, оригинальный жанр. Также Вы сможете показать мастер-класс или сами освоить интересные виды искусства!

Для участия в Фестивале семейного творчества необходимо заполнить заявку и направить ее в Оргкомитет Фестиваля до 19 мая по адресу: dimotol@inbox.ru в названии письма указать тему: ФЕСТИВАЛЬ. К письму прикрепить 1 фото с работами на номинацию декоративно-прикладное творчество.

Фестиваль состоится 4 июня 2017 года с 11.00 до 13.00 на сценической площадке Парка Центрального района!