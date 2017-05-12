Тольяттинским предприятиям требуется 3931 работник

По информации Центра занятости населения Тольятти численность безработных граждан на 12 мая составила 7570 чел., из которых 50,5 % приходится на женщин, 13,6 % – молодежь в возрасте до 30 лет, 12,6 % - граждан предпенсионного возраста. 24,6 % - уволенные по сокращению штата. 5,9 % состоящих на учете безработных граждан имеют группу инвалидности.

За неделю получили статус безработного 146 чел., трудоустроено 97 безработных граждан. Получили услуги по профессиональной ориентации 112 чел., по психологической поддержке – 3 чел., по социальной адаптации – 25 чел.

Уровень регистрируемой безработицы составил 1,82 %.

17 предприятий городского округа Тольятти работают в режиме неполного рабочего времени, временной приостановки работы (простое); 750 чел. заняты неполную рабочую неделю, 42 чел. находится в простое по вине работодателя.

Предприятия и организации заявили о потребности в 3931 работниках (без учета вакансий для подростков), из которой 38,9 % - вакансии для рабочих. Напряженность на рынке труда составила 2,0 чел. на 1 свободное рабочее место.