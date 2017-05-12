В Тольятти проходят заседания «Родительского университета»

17 мая в 18.00 состоится очередное заседание «Родительского университета».

Тема заседания «Дети в безопасности». Ведущий – Золотова Полина Евгеньевна, руководитель тольяттинского филиала детской школы безопасности «Стоп Угроза».

Школа «Стоп Угроза» - федеральная сеть школ, представленных в более чем 30 городах России, а также в ближнем и дальнем зарубежье, которая специализируется на тренингах, позволяющих сформировать навык безопасного поведения у детей в возрасте 5-17 лет.

Место проведения: б-р Гая,3 МБОУ ДО «Диалог».