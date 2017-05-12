Погода

Выходные в Самарской области порадуют комфортной температурой

Предстоящей ночью при прохождении через Самарскую область холодного атмосферного фронта будут выпадать кратковременные дожди. В дальнейшем существенных осадков не ожидается. В ночные часы прохладно, при отсутствии облачности и слабом ветре местами заморозки, а дневной фон температуры воздуха будет достаточно комфортным, сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС".

По сведению Гидрометцентра  России во второй декаде мая средняя температура воздуха ожидается на  4  градуса  ниже средних многолетних значений. 

В ближайшие ночи температура воздуха составит +1 ... +6 градусов, местами в воздухе и на поверхности почвы заморозки до -2 градусов. Днем переменная облачность, без осадков, температура воздуха +11 ... +17 градусов.
  1. Город
  2. TLT.ru
  3. 12.05.2017 18:14 [153] (0)
  4. версия для печати
...
...

© 1997-2015, TLT.ru
При полном или частичном цитировании материалов, ссылка на TLT.ru обязательна.
Для Интернет-изданий - гиперссылка на TLT.ru
Все материалы данного информационного портала, не предназначены к посмотру лицами не достигшими возраста 16 лет.

Телефон: 770-757
Редакция: reporter@tlt.ru
Отдел рекламы: reklama@tlt.ru

 Яндекс.Метрика Индекс цитирования
Система Orphus