Выходные в Самарской области порадуют комфортной температурой

Предстоящей ночью при прохождении через Самарскую область холодного атмосферного фронта будут выпадать кратковременные дожди. В дальнейшем существенных осадков не ожидается. В ночные часы прохладно, при отсутствии облачности и слабом ветре местами заморозки, а дневной фон температуры воздуха будет достаточно комфортным, сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС".

По сведению Гидрометцентра России во второй декаде мая средняя температура воздуха ожидается на 4 градуса ниже средних многолетних значений.

В ближайшие ночи температура воздуха составит +1 ... +6 градусов, местами в воздухе и на поверхности почвы заморозки до -2 градусов. Днем переменная облачность, без осадков, температура воздуха +11 ... +17 градусов.