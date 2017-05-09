Под Тольятти произошло лобовое столкновение двух машин. Водители погибли

Вечером 12 мая в Ставропольском районе произошло ДТП с погибшими.

На автодороге Тольятти - Ташелка, возле поворота на село Лопатино, столкнулись два автомобиля. На месте ДТП работали сотрудники ОГИБДД, выясняя откуда и куда двигались водители машин.

По предварительной информации, водитель «Лады» 15 модели превысил скоростной режим, тоже сделал и водитель Лады-112. Стрелки спидометров застыли на цифрах 90 и 100 км/с соответственно. От сильнейшего лобового удара машины развернуло на проезжей части, сообщает паблик «Происшествия Тольятти».

В салоне Самары оказался заблокирован 31-летний молодой человек. Чтобы вытащить его оттуда понадобилась помощь спасателей. Специнструментом они разрезали кузов седана. Врачи пытались оказать посильную медпомощь человеку, но от травм, полученных в аварии, он скончался на месте. Тяжести увечий не вынес и 59-летний водитель Лады-112.

Отмечается, что на том участке дороги ограничение скорости в 70 км/ч.

Фото: «Происшествия Тольятти».