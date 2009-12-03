65-летняя тольяттинка получила год условно за угрозы полицейским

В Тольятти осудили 65-летнюю жительницу Комсомольского района, которая ранее нанесла оскорбления сотрудникам полиции и угрожала им применением насилия.

В марте текущего года пенсионерка после совместного распития спиртных напитков с жителем того же района, выгнала его и вызвала сотрудников полиции, так как мужчина лежал перед дверью в ее квартиру.

Прибывшие по вызову двое участковых уполномоченных полиции установили, что мужчина в медицинской помощи не нуждается, покидать лестничную площадку отказывается.

Возмутившись, пенсионерка начала выражаться в грубой нецензурной форме в адрес сотрудников полиции и с криками «я убью вас» размахивать кухонным ножом, пытаясь нанести удары.

Как сообщили в прокуратуре Комсомольского района, по результатам рассмотрения уголовного дела суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал пенсионерку виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. 319 УК РФ и ч.1 ст. 318 УК РФ, и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком 1 год и 1 месяц условно с испытательным сроком 1 год. Приговор в законную силу не вступил.