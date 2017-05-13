В России хотят легализовать деятельность колдунов и магов

Законопроект о деятельности людей, обладающих, по их мнению, экстрасенсорными способностями, вскоре могут внести на рассмотрение в Госдуму, сообщают РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация, что законодатели Ленинградской области разработали законопроект, легализующий деятельность экстрасенсов, а 12 мая об этом заявил автор инициативы депутат Владимир Петров. По его словам, документ уже внесен в заксобрание региона и, в случае одобрения, поступит в парламент страны. Депутат рассчитывает, что это произойдет до конца весенней сессии.

По мнению авторов проекта, из-за того, что эта отрасль не регулируется государством, люди зачастую становятся жертвами мошенников. При этом российский рынок насыщен подобными услугами.

Как пояснил автор, законопроект не разграничивает понятия "маг", "колдун" или "экстрасенс" — он предлагает создать реестр лиц, заявляющих о своих сверхъестественных способностях. Эти люди получат разрешение на ведение оккультно-магической деятельности. Регулировать ее предлагается по аналогии с законом о деятельности народных целителей.