На Жигулевской ГЭС период большой воды прошел в штатном режиме

На Жигулевской ГЭС постепенно снижаются расходы воды в нижний бьеф. С 11 мая Жигулевская ГЭС перешла на суммарные среднесуточные расходы 22 000 м3/с, установленные Росводресурсами. Последние сутки среднесуточный объём холостых сбросов был уменьшен на ­­­­­­314 м3/с и составил 11646 м3/с.

В соответствии с указанием Федерального агентства водных ресурсов (ФАВР)*до 15 мая среднесуточный расход через гидроузел должен составлять 22000+500 м3/с, с 16 по 20 мая – 18000+500 м3/с, сообщили в пресс-службе РусГидро.

«На Жигулевской ГЭС период большой воды прошел в штатном режиме. Специалистами станции ведется постоянный осмотр гидротехнических сооружений, контроль изменения гидрометеорологической обстановки, уровней воды в верхнем и нижнем бьефах гидроузлов, организовано круглосуточное дежурство инженерно-технического персонала», - отметил директор Жигулевской ГЭС Олег Леонов.

Максимальный суммарный среднесуточный расход в этом году пришелся на 4 мая и составил 24 972 м3/с.

За годы работы станции самый многоводный паводок на Жигулевской ГЭС зафиксирован весной 1979 года. Расходы воды через сооружения ЖиГЭС составляли 39,2 тысячи м³/с – на 50% больше, чем во время среднего половодья. Уровень воды в нижнем бьефе поднялся до отметки 37,52 м, были подтоплены дачные и гаражные кооперативе, находящиеся ниже по течению в зоне возможного затопления. Средние расходы воды на Жигулевской ГЭС во время половодья составляют 20-28 тысяч кубометров в секунду.