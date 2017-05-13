Тольяттинца избили и ограбили за оскорбление в соцсети

В полицию за помощью обратилась тольяттинка, которая рассказала, что злоумышленники причинили телесные повреждения ее 26-летнему сыну и открыто похитили у него сотовый телефон, сообщает облГлавк.

Полицейские установили, что пострадавший в одной из социальных сетей познакомился с девушкой 1995 года рождения. Через несколько дней они встретились в лесном массиве на улице Баныкина. Подруга по переписке пришла не одна, а с четырьмя знакомыми. По имеющейся у стражей правопорядка информации, они стали избивать тольяттинца за то, что в соцсетях он якобы оскорбил их приятельницу, а затем отобрали у молодого человека сотовый телефон и ушли.

Потерпевший подробно описал внешность своих обидчиков, указал направление, в котором они скрылись. Сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых, ими оказались двое молодых людей 1995 года рождения и двое 1996 года рождения.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам разбоя. Расследование продолжается.