Тольяттинца избили и ограбили за оскорбление в соцсети

В полицию за помощью обратилась тольяттинка, которая рассказала, что злоумышленники причинили телесные повреждения ее 26-летнему сыну и открыто похитили у него сотовый телефон, сообщает облГлавк.

Полицейские установили, что пострадавший в одной из социальных сетей познакомился с девушкой 1995 года рождения. Через несколько дней они встретились в лесном массиве на улице Баныкина. Подруга по переписке пришла не одна, а с четырьмя знакомыми. По имеющейся у стражей правопорядка информации, они стали избивать тольяттинца за то, что в соцсетях он якобы оскорбил их приятельницу, а затем отобрали у молодого человека сотовый телефон и ушли.

Потерпевший подробно описал внешность своих обидчиков, указал направление, в котором они скрылись. Сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых, ими оказались двое молодых людей 1995 года рождения и двое 1996 года рождения.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам разбоя. Расследование продолжается.
  1. Общество
  2. TLT.ru
  3. 13.05.2017 16:02 [50] (0)
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