Авария с двумя погибшими под Тольятти: информация облГлавка

12 мая около 20:00 на территории Ставропольского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого два человека получили смертельные травмы.

По предварительным данным сотрудников ГИБДД, водитель, мужчина 1958 года рождения, житель г. Тольятти, управляя автомобилем "ВАЗ-21120", двигался по автодороге "Тольятти-Ташелка". В пути следования, в нарушении правил обгона, он выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, в зоне действия дорожного знака 3.24 «Обгон запрещен», совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ-21150" под управлением водителя 1986 года рождения, сообщает облГлавк.

В результате происшествия оба водителя получили травмы не совместимые с жизнью. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все подробности произошедшего.