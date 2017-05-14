В администрации города отчитались о текущем ремонте дорог

На магистралях Тольятти набирает обороты капитальный ремонт. В настоящий момент он проводится на пяти участках.

Две дороги – Комсомольское и Южное шоссе — ремонтируются по переходящим контрактам с 2016 года. На Комсомольском шоссе завершается укладка дорожного покрытия (выполнено 40,4 тыс кв.м из 45,4 тыс кв.м запланированных). Останется провести работы по планировке обочин и нанести разметку термопластиком. На Южном шоссе (от ул. Заставной до границы г.о.Тольятти) заасфальтирована половина ремонтируемого отрезка (67 тыс кв.м из 126 тыс кв. м запланированных). Завершается ремонт дождеприемных колодцев дороги.

Что касается контракта текущего года, ремонт выполняется на трех магистралях города. Так, на Фабричном проезде практически завершено фрезерование (снятие верхнего слоя), проводится устройство выравнивающего слоя. Здесь будет положен асфальт на площади 16, 8 тыс кв. м, пишут "Городские ведомости".

Набирает обороты ремонт ул. Лесной (от ул. Карла Маркса до б-ра 50 лет Октября, включая кольцевую развязку). На данный момент участок полностью отфрезерован, проводятся работы по устройству выравнивающего слоя. Помимо дорожного полотна, на дороге будет заменен бортовой камень, обновлены тротуары и посадочные площадки остановок. Общая площадь ремонта составит 10,8 тыс кв.м.

С начала мая стартовал ремонт ул. Карла Маркса, которая будет реконструирована полностью — от ул. Лесной до ул. Ленинградской. Кроме полной замены асфальтового полотна на площади почти 40 тыс кв. м, на всем протяжении магистрали (2,5 км) предстоит заменить бортовой камень и бордюры. Разметка на улице будет нанесена с помощью термопластика.

Напомним, что всего в 2017 году в городе будет отремонтировано 16 дорог. Капитальным ремонтом магистралей занимается ООО «Автодоринжиниринг».