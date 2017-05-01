В Тольятти вечно пьяный водитель раскатывал по городу без прав и номерных знаков

Во время несения службы на улице Садовой инспекторы ДПС остановили автомашину Lada Priora без государственных регистрационных знаков. При составлении протокола полицейские заметили, что у мужчины, находившегося за рулем авто, присутствуют внешние признаки алкогольного опьянения. Экспертиза подтвердила - местный житель 1984 года рождения, ранее трижды привлекавшийся к уголовной ответственности, действительно сел за руль пьяным.

Полицейские установили, что менее года назад по приговору мирового судьи автомобилист был признан виновным в нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишен права управления транспортными средствами, сообщает облГлавк.

Накануне в отношении мужчины вновь возбуждено уголовное дело по той же статье уголовного кодекса. Теперь ему может грозить до двух лет лишения свободы. Ведется следствие.