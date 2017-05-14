Инвестиции резидентов ОЭЗ «Тольятти» продолжают расти

Заседание экспертного совета особой экономической зоны «Тольятти» состоялось 12 мая в Самаре. Члены совета согласовали изменения в проекты действующих резидентов, сообщает пресс-служба областного правительства.

Изменения условий соглашений, а также внесение корректировок в действующие бизнес-планы осуществлены с учетом текущих тенденций рынка, сложившейся экономической ситуации, а также внутренних планов компаний. Это естественный процесс, который позволяет структурировать произошедшие изменения и привести все документы в соответствии с действующими статусами. В основном корректировки касались сроков реализации, а также других показателей и параметров, в частности, объема инвестиций, который удерживает уверенную тенденцию к росту.

«Вложения резидентов особой экономической зоны «Тольятти» продолжают расти. Это в очередной раз подтверждает эффективность работы ОЭЗ для экономики региона. Проект показывает отличную динамику, в частности благодаря завоеванному доверию инвесторов, – сказал Губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин. – Мы готовы и дальше работать для создания комфортного инвестиционного климата в регионе и поддерживать реализуемые в губернии проекты».

На заседании экспертного совета согласованы изменения в соглашение с ООО «Тольяттинская бумажная фабрика», которое уже завершает строительство своего завода в ОЭЗ «Тольятти» и готовится к запуску производства в этом году, и с ООО «Мубеа Компоненты Подвески Русь», планирующим возобновить строительные работы на площадке в 2019 году. Также корректировки осуществлены в отношении компаний ООО «СолоФилмз» и ООО «ПМ – Композит». Последняя планирует создать в ОЭЗ полимербетонное и прессовое производство продукции из композиционных материалов на территории бывшего ООО «Манн+Хуммель Тольятти», выбывшего из ОЭЗ. Ранее реализация данного проекта уже была одобрена на заседании экспертного совета для компании ООО «Продмаш-Композит».

Первыми были рассмотрены изменения в проект ООО «Мубеа Компоненты Подвески Русь» (дочернее предприятие немецкой группы компаний MUBEA), предусматривающие создание производства пружин подвески автомобилей. Компания столкнулась с необходимостью корректировки своих планов на этапе проектирования корпуса в ОЭЗ и начале строительных работ. Это связано с уменьшением объема производства автомобилей на российском рынке. Однако проект в ОЭЗ они считают значимым в общей стратегии развития головной компании и не отказываются от его реализации.

«Несмотря на текущую ситуацию на автомобильном рынке России, его потенциал представляется достаточно высоким. В этой связи, а также в связи с требованиями заказчиков – производителей автомобилей по применению локальных продуктов, являющихся конкурентоспособными с точки зрения дизайна, технологии производства, цены и качества, Группа МУБЕА рассматривает проект локализации производства в ОЭЗ как имеющий высокую значимость, - рассказал директор проекта Алексей Витальевич Бережнов. – Мы планируем, что завод в ОЭЗ «Тольятти» будет запущен в конце 2020 года. Согласно имеющемуся прогнозу, к этому времени российский автомобильный рынок восстановится до уровня, при котором будет обеспечен необходимый объем заказов для запуска производства».

Корректировки в бизнес-план компании ООО «ТБФ» коснулись графиков реализации, производственной номенклатуры, а также объема заявленных инвестиций, которые выросли до 725 млн рублей. При этом на сегодняшний день резидентом уже вложено в развитие своего завода более 300 млн рублей. Напомним, что сейчас ООО «ТБФ» завершает работы по строительству комплекса по переработке макулатуры и производству из нее бумаги и картона и проводит пусконаладочные работы.

«В процессе реализации нашего проекта мы скорректировали некоторые его параметры и пересмотрели планы на ближайшее будущее. Исходя из сегодняшних рыночных условий, мы решили повременить с производством гофроупаковки и эковаты, сосредоточившись на переработке макулатуры и производстве бумаги и картона, планируя нарастить объемы производства именно в этом направлении. При этом мы увеличили инвестиции в наш проект на 156 млн рублей», - подчеркнул генеральный директор ООО «ТБФ» Артем Сергеевич Анташев.

Следующей на корректировку бизнес-плана вышла компания ООО «СолоФилмз», которая создаст в ОЭЗ «Тольятти» производство многослойных полимерных пленок. Компания уже приступила к строительству завода, а также запустила производство на временных площадях в Тольятти.

«Мы посчитали необходимым скорректировать наш бизнес-план и соглашение в части графика выполнения работ. Задержка связана с проблемой некачественного проектирования здания высотой в 27 м. Однако реализация проекта в ОЭЗ для нас остается стратегически важным этапом в развитии дочерней организации, - рассказал генеральный директор ООО «СолоФилмз» Сергей Михайлович Щеглов. – Сейчас мы организовали выпуск продукции из многослойных полимерных пленок на временных площадях и это стало первым этапом в развитии компании «СолоФилмз». Возобновить строительство завода в ОЭЗ мы планируем уже в этом году, запуск производства состоится в конце 2018 года».