Тольяттинские полицейские задержали грабителя, отобравшего кошелек у пенсионерки

В полицию за помощью обратилась 56-летняя жительница Тольятти, которая сообщила, что у нее в магазине на улице Громовой отобрали кошелек.

Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что к женщине подошел незнакомый мужчина и путем рывка, открыто похитил кошелек стоимостью 200 рублей с суммой 1600 рублей, после чего скрылся с места преступления.

Опросив потерпевшую, сотрудники полиции установили приметы нападавшего. Ориентировка была передана всем наружным службам полиции.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №23 УМВД России по г. Тольятти задержали подозреваемого, им оказался ранее судимый 38-летний житель села Жигули Ставропольского района. Задержанный признался в содеянном и собщил, что деньги потратил на личные нужды, передает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В настоящее время по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж», возбуждено уголовное дело. Сотрудники органов внутренних дел проверяют мужчину на причастность к аналогичным противоправным деяниям.