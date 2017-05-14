Неделя Тольятти: новые резиденты ТОР, перекрытие улицы Карла Маркса и открытие скоростного речного маршрута до Самары

Главные события города в еженедельном обзорном материале.

Для тольяттинцев построят 17 новых спортплощадок

В Тольятти в этом году пройдет очередной этап строительства универсальных спортивных площадок. Двенадцать кортов построят на территории общеобразовательных школ, а пять в местах общего пользования.

Стоимость каждой площадки - 5 миллионов рублей, а делать их будут в рамках программы «Пять шагов благоустройства», сообщили сегодня в администрации Тольятти.

Среди важных новостей для жителей Тольятти - в микрорайоне Жигулевское море днем перестали ездить грузовики. С 10 мая на участке автомобильной дороги М-5 «Урал» км 943 – км 972 в связи с ремонтом проезжей части действует временное ограничение движения для грузового транспорта. Проезд грузовиков общей массой свыше 3,5 тон, а также габаритные параметры которых по ширине превышают 3,4 метров, будет ограничен с 7 часов утра до 22:00. Для легкового транспорта ограничения не действуют.

На магистралях Тольятти набирает обороты капитальный ремонт. В настоящий момент он проводится на пяти участках.

Две дороги – Комсомольское и Южное шоссе — ремонтируются по переходящим контрактам с 2016 года. На Комсомольском шоссе завершается укладка дорожного покрытия (выполнено 40,4 тыс кв.м из 45,4 тыс кв.м запланированных). Останется провести работы по планировке обочин и нанести разметку термопластиком. На Южном шоссе (от ул. Заставной до границы г.о.Тольятти) заасфальтирована половина ремонтируемого отрезка (67 тыс кв.м из 126 тыс кв. м запланированных). Завершается ремонт дождеприемных колодцев дороги.

Что касается контракта текущего года, ремонт выполняется на трех магистралях города. Так, на Фабричном проезде практически завершено фрезерование (снятие верхнего слоя), проводится устройство выравнивающего слоя. Здесь будет положен асфальт на площади 16, 8 тыс кв. м.

Набирает обороты ремонт ул. Лесной (от ул. Карла Маркса до б-ра 50 лет Октября, включая кольцевую развязку). На данный момент участок полностью отфрезерован, проводятся работы по устройству выравнивающего слоя. Помимо дорожного полотна, на дороге будет заменен бортовой камень, обновлены тротуары и посадочные площадки остановок. Общая площадь ремонта составит 10,8 тыс кв.м.

С начала мая стартовал ремонт ул. Карла Маркса, которая будет реконструирована полностью — от ул. Лесной до ул. Ленинградской.

К слову, в связи с ремонтом дорог, на отдельных участках улицы временно будет перекрыто движение для транспортных средств.

- С 22 мая по 8 июня будет круглосуточно перекрыт участок дороги по ул. Карла Маркса (от ул. М. Горького до ул. Комсомольская).

- С 24 по 31 мая ремонт пройдет от ул. М. Горького до ул. Чапаева.

- С 9 по 25 июня работы продолжатся на участке от ул. Комсомольской до Молодежного б-ра.

На период ремонта изменяются схемы автобусных маршрутов.

ТОР «Тольятти» официально пополнилась новыми резидентами

В администрации Тольятти состоялось торжественное подписание трехстороннего соглашения с новыми резидентами территории опережающего развития ООО «ТОР ТЗПО» и ООО СП «Граниферт».

Во время подписания соглашения глава Тольятти Сергей Анташев поблагодарил предприятия за инициативу и поздравил руководителей компаний с приобретением нового статуса.

«ТОР для Тольятти – стратегический проект, который позволит диверсифицировать экономику и привлечь в наш город новые предприятия, - отметил Анташев. - Результат, которого мы хотим достичь, - это, прежде всего, создание новых рабочих мест. Первые месяцы работы показали, что взят неплохой темп, динамика положительная, надо ее сохранить и, желательно, увеличить».

На мероприятии и.о. министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Михаил Жданов сообщил, что на сегодняшний день отобрано пять резидентов ТОР, общая сумма инвестиций на всем протяжении реализации проектов ожидается на уровне 2,5 млрд рублей, количество созданных рабочих мест – более 650. Что касается 2017 года, то все пять резидентов дадут 163 рабочих места.

Стало известно расписание скоростного речного маршрута «Самара-Тольятти»

Впервые за 19 лет между Тольятти и Самарой открыто скоростное речное сообщение. Добраться до региональной столицы можно за 400 рублей, время в пути: 2,5 часа. Принять пассажиров готовы три судна серии "Восход". Возраст у теплоходов почтенный - самый старый впервые был спущен на воду еще в 1976 году. Реставрацию оплатил региональный бюджет.

Ожидается, что с мая по сентябрь услугами "Восходов" воспользуются 30 тыс. человек. Сейчас скоростные суда ходят по пятницам, субботам и воскресеньям - дважды в каждую сторону. Со 2 июня в силу вступит летнее расписание, по которому "Восходы" ежедневно будут совершать три рейса в Самару и обратно, сообщили в администрации Тольятти.

"Восходы" проводят в пути ровно 2 часа 30 минут, отклонений не случается благодаря жесткому графику шлюзования. Удобно и то, что пассажиры сразу попадают на самарскую набережную - в самый центр города.

В Тольятти пресечено крупномасштабное производство контрафактных моторных масел

Установлено, что производство и хранение фальсифицированной продукции осуществлялось в одном из ангаров на территории промышленной зоны на окраине Тольятти. Готовая продукция сбывалась под брендами известных мировых производителей во всех регионах страны.

В производственных и складских помещениях нелегального цеха проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых обнаружены пластиковые емкости объемом 1000 м3 каждая (еврокуб), из них 120 заполнены контрафактным моторным маслом, около 300 металлических 200-литровых бочек с горючим, в большом количестве – этикетки различных фирм производителей моторных масел, металлические крышки от бочек с указанием фирменных наименований, устройства для опломбирования и нанесения маркировки.

По предварительным данным, сумма ущерба причиненного компаниям-правообладателям превышает 1,5 млн рублей.

В двух районах Тольятти отключения горячей воды начнутся с 22 мая

Традиционные гидравлические испытания тепловых сетей от ТЭЦ ВАЗа и Тольяттинской ТЭЦ пройдут в период с 22 по 26 мая. В этой связи будет временно приостановлена подача горячего водоснабжения для потребителей Центрального и Автозаводского районов Тольятти.

Период проведения испытаний определен с учетом неблагоприятного прогноза погоды на ближайшую неделю и согласован с администрацией Тольятти.

Гидравлические испытания, проводимые после окончания отопительного сезона, позволяют определить «слабые» участки теплосетей, нуждающиеся в первоочередной перекладке, и своевременно скорректировать летнюю ремонтную кампанию. Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с коммунальными организациями после устранения выявленных повреждений.