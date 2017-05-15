В Тольятти в аварии «Приоры» и трактора дорожный рабочий лишился ноги (фото)

Днем 14 мая в Центральном районе произошло ДТП, в котором пострадал человек. На пересечении бульвара 50 лет Октября и улицы Победы столкнулись «Приора» и трактор.

Как сообщает группа «Происшествия Тольятти», водитель «Лады» двигался со стороны Ленина к Победе. На обочине стоял трактор дорожной службы. Рабочий убирал мусор с проезжей части. О том, что ведутся дорожные работы, водителей предупреждали спецзнаки, выставленные согласно ПДД. Однако, водитель «Лады» проигнорировал скоростной режим и поздно увидел предупреждение. Пытаясь уйти от столкновения, он вывернул на соседнюю полосу и совершил наезд на рабочего. После этого врезался в трактор «Беларусь».

От удара авто и об трактор серьезные травмы получил разнорабочий. Ему оторвало ногу. До приезда кареты скорой необходимую помощь ему оказывали прохожие.

Медики госпитализировали пострадавшего, его состояние оценивалось как стабильно тяжёлое.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, устанавливая все его обстоятельства.

Фото: «Происшествия Тольятти»