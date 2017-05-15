Защитник Дмитрий Воробьёв возвращается в «Ладу»

Воспитанник тольяттинской хоккейной школы Дмитрий Воробьев возвращается в «Ладу». Как сообщает «Бизнес-Онлайн», защитник подписал однолетний контракт с тольяттинским клубом.

Напомним, 31-летний Воробьев провел в Тольятти два сезона после возвращения «Лады» в КХЛ. В прошлом сезоне он выступал в уфимском «Салавате Юлаеве», в составе которого провел 42 матча и набрал 3 (1+2) очка.

Кроме того, контракт с «Ладой» заключил нападающий Игорь Спиридонов, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на представителя хоккеиста Александра Черных. Соглашение также рассчитано на один сезон.

Скороходов в сезоне-2016/17 выступал в КХЛ за череповецкую "Северсталь" и новокузнецкий "Металлург". В 37 матчах 31-летний хоккеист забросил пять шайб и трижды ассистировал партнерам.
  1. Спорт
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  3. 15.05.2017 07:28 [68] (0)
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