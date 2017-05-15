Для «Радости труда» нашли инвестора

В администрацию города поступило предложение - «Волжская картинная галерея» готова взять в эксплуатацию недостроенный объект вместе с земельным участком площадью 6 гектаров между Дворцом спорта «Волгарь» и ТРК «Вега». Именно на этом участке находится стела-панно «Радость труда», которую городская общественность просила сохранить и отреставрировать.

В результате длительных переговоров между заинтересованными сторонами удалось договориться об условиях концессии. Инвестор намерен восстановить стелу в соответствии с нормами реставрации, более того, организация желает построить здесь музейный комплекс с выставочным павильоном и арт-объектами, пишут «Городские ведомости».

Инвестора собирается вложить в проект порядка 100 млн. рублей и окупить его. Считается, что за период концессионного соглашения инвестор должен заработать порядка 20% по всем нормам. Вложив 100 миллионов, через определенное количество лет, он должен получить 120 миллионов. По ориентировочным расчетам инвестора, 35 лет – как раз тот срок, когда данный проект окупится и принесет какой-то доход. Поэтому предполагается, что данная территория будет передана в концессию сроком на 35 лет.