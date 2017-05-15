На улице Туполева у студента отобрали портфель с деньгами

В полицию обратился 20-летний студент, который рассказал о том, что накануне ночью, на улице Туполева незнакомый мужчина отобрал у него портфель с деньгами в сумме 12 400 рублей.

Сотрудники полиции выяснили, что незадолго до происшествия, молодой человек отдыхал с друзьями в кафе, где щедро расплачивался. Этим он и привлек внимание посетителей увеселительного заведения. Опросив работников и гостей кафе, правоохранители установили по описанию предполагаемого преступника.

На следующий день в ходе оперативно-розыскных мероприятий, за совершение преступления, был задержан ранее судимый за вымогательство и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью 22-летний местный житель. Молодой человек признался в содеянном и рассказал, что деньги он потратил, а портфель выбросил, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В настоящее время в отношении подозреваемого по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж», возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.