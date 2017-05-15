В Тольятти прибыл «Краеведческий экспресс»

14 мая Тольятти в четвертый раз встретил экскурсионный поезд «Краеведческий экспресс». Мероприятие прошло при поддержке администрации города.

С 2012 года в рамках проекта «Краеведческий экспресс» школьники Самарской области знакомятся с историей, природой и достопримечательностями родного края. В этом году маршрут посвятили 72 годовщине Великой Победы и Году экологии.

Участниками стали более 200 учащихся из Самары, села Обшаровка, поселка Безенчук и др. Большинство из них побывали в Тольятти первый раз. Для ребят подготовили обзорную экскурсию по городу с посещением музея АВТОВАЗа и Паркового комплекса истории техники им. К.Г. Сахарова, где состоялась торжественная посадка «Аллеи Памяти».

Напомним, в 2015 году проект получил Гран-при всероссийского конкурса «Маршрут года» и стал «Лучшим детским маршрутом» в России.