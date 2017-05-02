На Южном шоссе «Шевроле» снес световую опору. Погибли два человека (фото)

Сегодня ночью на Южном шоссе в Тольятти произошло ДТП с погибшими и пострадавшими.

В результате наезда на световую опору, автомобиль «Шевроле» буквально разорвало на две части. От удара машины произошло опрокидывание опоры.

Водитель и пассажир переднего сидения получили травмы несовместимые с жизнью и погибли на месте происшествия.

Двоих пассажиров заднего сидения эвакуировали в больницу в тяжелейшем состоянии. Для эвакуации людей потребовалась гидравлика, сообщает руководитель ЦГЗ Андрей Дербенев.

На данный момент на Южном шоссе ведутся аварийные работы по восстановлению троллейбусной линии.

Фото: Андрей Дербенев
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  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 15.05.2017 10:42 [675] (0)
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