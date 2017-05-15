Поздравление Губернатора Самарской области с Международным днем семьи

Уважаемые жители Самарской области!

Тепло и сердечно поздравляю вас с Международным днем семьи!

Семья – это опора, как для отдельного человека, так и для всего нашего общества. Именно в семье человек обретает счастье и смысл жизни, черпает силы для преодоления трудностей и невзгод.

Сегодня семья является главным объектом внимания со стороны государства. Улучшение демографической ситуации, популяризация семейных ценностей – один из важнейших  наших приоритетов и непременное условие дальнейшего поступательного развития России.

В Самарской области накоплен богатый, во многом уникальный опыт в сфере реализации семейной политики. На территории губернии семьям с детьми производится выплата 28-ми видов пособий, доплат к ним и компенсаций. В этом году  более чем  в 3 раза увеличен размер пособия для многодетных семей, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума, с 30 до 50% возросла компенсация за оплату жилищно-коммунальных услуг. 

Чтобы создать позитивный образ семьи, повысить ее значимость в современном обществе у нас в дополнение к уже существующим семейным праздникам установлен новый праздничный день – День отца, который будет отмечаться ежегодно в первую субботу ноября.

Мы и впредь будем создавать все условия для эффективного решения семейных и социально-демографических проблем, делать все для того, чтобы в нашей губернии было больше счастливых  благополучных семей.

От всей души хочу пожелатьвам большого семейного счастья, гармонии, добра, любви и согласия!

Губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин
  1. Общество
  2. TLT.ru
  3. 15.05.2017 10:57 [128] (0)
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