Первые итоги

Студенты ПВГУС успешно освоили сертифицированный курс «Введение в конфигурирование в системе "1С: Предприятие 8". Основные объекты».

В процессе обучения ребята ознакомились с основами конфигурирования и программирования в системе «1С:Предприятие 8», приобрели практические навыки по работе с объектами конфигурации, написания программных модулей на языке системы, получили общее представление о возможностях программного комплекса и сферах его применения.

Напомним, в 2017 году в  ПВГУС был создан Центр Сертифицированного Обучения (ЦСО) фирмы «1С». Вуз заключил договор с московским ООО «Софтехно». Подписание документа стало отправной точкой для создания на базе вуза Центра. Для обеспечения работы ЦСО университет выделил аудиторию, оборудованную компьютерами с установленными на них лицензионными программами «1С: Предприятие 8». 

Курс «Введение в конфигурирование в системе "1С: Предприятие 8". Основные объекты» проводит в созданном ЦСО доцент кафедры «Информационный и электронный сервис» к.т.н. Попов Андрей Алексеевич. По направлению ПВГУС он прошел обучение в фирме 1С, сдал сертификационный экзамен и получил сертификат преподавателя ЦСО по данному курсу.

Первые группы уже закончили обучение и  вот как отзываются сами студенты о прохождении курса:

Артем Третьяков, студент факультета среднего профессионального образования, группа СПСЕ16:

Как давался курс «Введение в конфигурирование в системе "1С:Предприятие 8". Основные объекты», не трудно было? 

- Да, тяжеловато было первое время. На курсе в основном были ребята, которые высшее образование получают, бакалавриат. Они мне помогали, Саша Ильященко, Данила Салауров. Оба -  со второго курса из группы БКТ15. Обстановка была дружественная. Справлялся. Думаю продолжить изучение 1С и, когда на бакалавра буду учиться.

А как компьютер, справлялся с заданиями?

- Каждому слушателю был предоставлен достаточно мощный компьютер. Но я, как некоторые другие студенты, работал на своем ноутбуке. Преподаватель,  кандидат технических наук Андрей Алексеевич Попов, показал, как зарегистрироваться и скачать учебную версию платформы с сайта 1С. На первом занятии  мы все самостоятельно установили платформу 1С, кто - на предоставленный компьютер, кто - на ноутбук. Учебная версия платформы «1С:Предприятие»  весит всего порядка 250 мегабайт, устанавливается быстро. Подключился в аудитории к сети Wi-Fi, скачал платформу,  установил.  Платформа работает под любой версией Windows и под Linux и не требует особо больших мощностей. С платформой на ноутбуке  мне было удобнее дома продолжать работу с 1С.

Как проходили занятия? Записывать много приходилось?

-Перед занятиями каждому были выданы «Методические материалы для слушателя сертифицированного курса». Это - красивый альбом, изданный 1С. В нем все есть. Так что писать много не приходилось. Только некоторые разъяснения и особо важные определения. Для них в альбоме есть свободные страницы. А в основном слушали и работали за компьютером.

А домашние задания были?

- Да. В упомянутых методических материалах приведено 10 практических заданий. Мы их выполняли дома самостоятельно.  На каждом занятии преподаватель давал информационную базу с его решением.  Интересно было сравнить со своим решением.  Мы сразу загружали правильную конфигурацию и продолжали работу.  Сквозной пример делали, систему учета. Среди других навыков приобрели опыт выгрузки и загрузки информационной базы.  Это важно для администратора информационной системы.

Студент 2-го курса бакалавриата, Александр Ильющенко, группа  БКТ15:

Какие возможности вам предоставило изучение курса «Введение в конфигурирование в системе "1С:Предприятие 8". Основные объекты», собираетесь ли продолжить работу с 1С?

- Знание 1С дает возможность работать на предприятии, использующем решения 1С. А эти решения, ту же 1С:Бухгалтерию, использует каждое предприятие.  Даже с ВАЗа приходил представитель, приглашал учиться и работать в области 1С.  А с другой стороны, можно работать  в  компании 1С-франчайзи или вообще свой бизнес организовать. С 1С это - просто.

1С-франчайзи? Это что такое. В Тольятти есть такие компании?

- Есть. И довольно много, десятка полтора. На сайте 1С можно посмотреть список.   Перед нами выступал директор компании «ПрограмМастер» Игорь Александрович Карсаков. Он много интересного рассказал, в том числе о бизнесе в сфере 1С.  «ПрограмМастер»  -  известная в Тольятти компания, занимает первую строчку в рейтинге партнеров 1С в городе.  Игорь Александрович предлагал тем, кого интересует 1С,  пройти практику, выполнить курсовой проект и  выпускную работу по реальной теме,  предлагаемой «ПрограмМастер».  Такие проекты уже были.  Две работы студентов ПВГУС,  выполненных под руководством нашего преподавателя,  доцента Попова, заняли в прошлом году первое и второе места на конкурсе дипломных проектов в регионе.

Меня предложение директора компании «ПрограмМастер» заинтересовало.  Думаю,  пройти практику в этой компании,  выполнить курсовой проект, а потом, возможно, и выпускную работу по теме, которую подберем там, - как Вагин Костя, работа которого первое место заняла в 2016 году.

А на  ближайшее время, какие планы?

- Готовлюсь к экзамену на сертификацию «1С:Профессионал».

Преподаватель Попов, подключил нас к облачному сервису  "1С: Предприятие 8 через Интернет для учебных заведений". Этот сервис позволяет студентам и преподавателям работать с программами 1С:Предприятие с любого компьютера, подключенного к Интернет, в любое удобное время. Сейчас знакомлюсь с типовым решением 1С «Управление небольшой фирмой». В сервисе можно и с системой управления поработать и методические материалы почитать. 

Доступ к сервису фирма 1С предоставляет ПВГУС как партнеру, а наш преподаватель является администратором.

Студентка 4-го курса бакалавриата, дипломник,  Овчинникова Анастасия, группа БСВИС13:

- До занятий на этом курсе я уже была знакома с решениями 1С.  Но на курсе узнала много нового.  Получила, например, опыт работы с системой компоновки данных.

На одном из занятий перед нами выступил  руководитель проекта из фирмы ВАЗСИСТЕМ Сергей Владимирович Татаринов. Он приглашал в группу для разработки  и внедрения решений 1С на АвтоВАЗе.  Сейчас продолжаю обучение в группе студентов,  которых отобрал ВАЗСИСТЕМ.  А в ПВГУС выполняю дипломный проект по тематике 1С для ВАЗа. С использованием облачного сервиса 1С изучаю типовое решение «1С:ERP Управление предприятием».

Приглашаем студентов всех специальностей и всех желающих на обучение по программе «1С: Предприятие». Обучение проводится с начального уровня. Каждый слушатель, прошедший обучение в ЦСО, получит свидетельство фирмы «1С».

Дополнительную информацию можно получить в Центре дополнительного обучения ПВГУС: 22-99-10.

Материал размещен на правах рекламы
  1. Город
  2. TLT.ru
  3. 15.05.2017 11:28 [108] (0)
  4. версия для печати
...
...

© 1997-2015, TLT.ru
При полном или частичном цитировании материалов, ссылка на TLT.ru обязательна.
Для Интернет-изданий - гиперссылка на TLT.ru
Все материалы данного информационного портала, не предназначены к посмотру лицами не достигшими возраста 16 лет.

Телефон: 770-757
Редакция: reporter@tlt.ru
Отдел рекламы: reklama@tlt.ru

 Яндекс.Метрика Индекс цитирования
Система Orphus