Первые итоги

Студенты ПВГУС успешно освоили сертифицированный курс «Введение в конфигурирование в системе "1С: Предприятие 8". Основные объекты».

В процессе обучения ребята ознакомились с основами конфигурирования и программирования в системе «1С:Предприятие 8», приобрели практические навыки по работе с объектами конфигурации, написания программных модулей на языке системы, получили общее представление о возможностях программного комплекса и сферах его применения.

Напомним, в 2017 году в ПВГУС был создан Центр Сертифицированного Обучения (ЦСО) фирмы «1С». Вуз заключил договор с московским ООО «Софтехно». Подписание документа стало отправной точкой для создания на базе вуза Центра. Для обеспечения работы ЦСО университет выделил аудиторию, оборудованную компьютерами с установленными на них лицензионными программами «1С: Предприятие 8».

Курс «Введение в конфигурирование в системе "1С: Предприятие 8". Основные объекты» проводит в созданном ЦСО доцент кафедры «Информационный и электронный сервис» к.т.н. Попов Андрей Алексеевич. По направлению ПВГУС он прошел обучение в фирме 1С, сдал сертификационный экзамен и получил сертификат преподавателя ЦСО по данному курсу.

Первые группы уже закончили обучение и вот как отзываются сами студенты о прохождении курса:

Артем Третьяков, студент факультета среднего профессионального образования, группа СПСЕ16:

Как давался курс «Введение в конфигурирование в системе "1С:Предприятие 8". Основные объекты», не трудно было?

- Да, тяжеловато было первое время. На курсе в основном были ребята, которые высшее образование получают, бакалавриат. Они мне помогали, Саша Ильященко, Данила Салауров. Оба - со второго курса из группы БКТ15. Обстановка была дружественная. Справлялся. Думаю продолжить изучение 1С и, когда на бакалавра буду учиться.

А как компьютер, справлялся с заданиями?

- Каждому слушателю был предоставлен достаточно мощный компьютер. Но я, как некоторые другие студенты, работал на своем ноутбуке. Преподаватель, кандидат технических наук Андрей Алексеевич Попов, показал, как зарегистрироваться и скачать учебную версию платформы с сайта 1С. На первом занятии мы все самостоятельно установили платформу 1С, кто - на предоставленный компьютер, кто - на ноутбук. Учебная версия платформы «1С:Предприятие» весит всего порядка 250 мегабайт, устанавливается быстро. Подключился в аудитории к сети Wi-Fi, скачал платформу, установил. Платформа работает под любой версией Windows и под Linux и не требует особо больших мощностей. С платформой на ноутбуке мне было удобнее дома продолжать работу с 1С.

Как проходили занятия? Записывать много приходилось?

-Перед занятиями каждому были выданы «Методические материалы для слушателя сертифицированного курса». Это - красивый альбом, изданный 1С. В нем все есть. Так что писать много не приходилось. Только некоторые разъяснения и особо важные определения. Для них в альбоме есть свободные страницы. А в основном слушали и работали за компьютером.

А домашние задания были?

- Да. В упомянутых методических материалах приведено 10 практических заданий. Мы их выполняли дома самостоятельно. На каждом занятии преподаватель давал информационную базу с его решением. Интересно было сравнить со своим решением. Мы сразу загружали правильную конфигурацию и продолжали работу. Сквозной пример делали, систему учета. Среди других навыков приобрели опыт выгрузки и загрузки информационной базы. Это важно для администратора информационной системы.

Студент 2-го курса бакалавриата, Александр Ильющенко, группа БКТ15:

Какие возможности вам предоставило изучение курса «Введение в конфигурирование в системе "1С:Предприятие 8". Основные объекты», собираетесь ли продолжить работу с 1С?

- Знание 1С дает возможность работать на предприятии, использующем решения 1С. А эти решения, ту же 1С:Бухгалтерию, использует каждое предприятие. Даже с ВАЗа приходил представитель, приглашал учиться и работать в области 1С. А с другой стороны, можно работать в компании 1С-франчайзи или вообще свой бизнес организовать. С 1С это - просто.

1С-франчайзи? Это что такое. В Тольятти есть такие компании?

- Есть. И довольно много, десятка полтора. На сайте 1С можно посмотреть список. Перед нами выступал директор компании «ПрограмМастер» Игорь Александрович Карсаков. Он много интересного рассказал, в том числе о бизнесе в сфере 1С. «ПрограмМастер» - известная в Тольятти компания, занимает первую строчку в рейтинге партнеров 1С в городе. Игорь Александрович предлагал тем, кого интересует 1С, пройти практику, выполнить курсовой проект и выпускную работу по реальной теме, предлагаемой «ПрограмМастер». Такие проекты уже были. Две работы студентов ПВГУС, выполненных под руководством нашего преподавателя, доцента Попова, заняли в прошлом году первое и второе места на конкурсе дипломных проектов в регионе.

Меня предложение директора компании «ПрограмМастер» заинтересовало. Думаю, пройти практику в этой компании, выполнить курсовой проект, а потом, возможно, и выпускную работу по теме, которую подберем там, - как Вагин Костя, работа которого первое место заняла в 2016 году.

А на ближайшее время, какие планы?

- Готовлюсь к экзамену на сертификацию «1С:Профессионал».

Преподаватель Попов, подключил нас к облачному сервису "1С: Предприятие 8 через Интернет для учебных заведений". Этот сервис позволяет студентам и преподавателям работать с программами 1С:Предприятие с любого компьютера, подключенного к Интернет, в любое удобное время. Сейчас знакомлюсь с типовым решением 1С «Управление небольшой фирмой». В сервисе можно и с системой управления поработать и методические материалы почитать.

Доступ к сервису фирма 1С предоставляет ПВГУС как партнеру, а наш преподаватель является администратором.

Студентка 4-го курса бакалавриата, дипломник, Овчинникова Анастасия, группа БСВИС13:

- До занятий на этом курсе я уже была знакома с решениями 1С. Но на курсе узнала много нового. Получила, например, опыт работы с системой компоновки данных.

На одном из занятий перед нами выступил руководитель проекта из фирмы ВАЗСИСТЕМ Сергей Владимирович Татаринов. Он приглашал в группу для разработки и внедрения решений 1С на АвтоВАЗе. Сейчас продолжаю обучение в группе студентов, которых отобрал ВАЗСИСТЕМ. А в ПВГУС выполняю дипломный проект по тематике 1С для ВАЗа. С использованием облачного сервиса 1С изучаю типовое решение «1С:ERP Управление предприятием».

Приглашаем студентов всех специальностей и всех желающих на обучение по программе «1С: Предприятие». Обучение проводится с начального уровня. Каждый слушатель, прошедший обучение в ЦСО, получит свидетельство фирмы «1С».

Дополнительную информацию можно получить в Центре дополнительного обучения ПВГУС: 22-99-10.

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